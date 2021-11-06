Gönül Dağı nerede çekiliyor? Yozgat Sivrihisar nerede? Gönül Dağı nerede?
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi normalde konu olarak Yozgat'ta geçiyor. İzleyiciler dizinin Yozgat'ta mı çekildiğini merak etti. Peki, Gönül Dağı nerede çekildi, nerede çekiliyor? Gönül Dağı hangi şehirde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Detaylar haberimizde.
Gönül Dağı nerede çekiliyor? Yozgat Sivrihisar nerede? sorularının yanıtı merak ediliyor. Cumartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi nerede çekilmiş, izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Gönül Dağı nerede? Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı filmi nerede çekiliyor? İşte detaylar...
Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Normalde dizi Yozgat'ta çekiliyor olarak bilinir. Çünkü dizide araçların plakası 66 'dır. 66 ise Yozgat'ın plakasıdır. Haliyle dizi Yozgat'ta çekiliyor sanılmaktadır. Fakat dizi seti Eskişehir'de yer alıyor.
Kısacası, yapılan açıklamaya göre dizi Eskişehir ilimizin Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Ek olarak dizideki Gedelli beldesi de Eskişehir'de bulunmaktadır.
Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.
Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?
Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?
Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?