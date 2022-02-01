Gönül Dağı Münir başkan öldü mü sorusunun yanıtı Gönül Dağı izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönğl Dağı her cumartesi oyuncuları ve karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Gönül Dağı Münir başkan öldü mü? Ege Aydan diziden ayrıldı mı?

MÜNİR BAŞKAN KİMDİR?

Münir Başkan, sevilen ilçe Gedelli'nin biricik belediye başkanıdır. Gönül Dağı dizisinde Münir Başkan rolüne başarılı oyuncu Ege Aydan hayat vermektedir.

GÖNÜL DAĞI MÜNİR BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?

Cumartesi akşamlarının sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı'ndaRamazan'ın, kızı Asuman ile kaçmaya çalıştığını öğrenen Münir Başkan beyin kanaması geçirmişti. Bu nedenle Münir Başkan'ın ölüm söylentileri gündemde yer alıyor. Hastaneye yetiştirilen Münir Başkan ameliyata alınmış daha sonra ise eve çıkarılmıştı. Münir Başkan'ın kafadan aşağısı felç olmuştu. Yeni fragmanda Münir Başkan'ın olmaması ise araştırmaları hızlandırdı. Felç geçiren Münir Başkan'a neler olacağı önümüdeki bölümlerde açığa çıkacak.

EGE AYDAN KİMDİR?

Ege Aydan, 28 Ekim 1958 yılında Ankara'da doğdu. Aydan, liseyi İstanbul'da okudu. Daha sonra eğitimine Bale ile başladı ancak hocalarının 'boyun çok uzun' demeleri ile baleden vazgeçti.

Başarılı oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro yüksek bölümünden 1977 yılında mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'da görev aldı. Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli oyunlar sahneledi ve halen Devlet Tiyatroları yönetmen kadrosunda görev yapmaktadır.

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