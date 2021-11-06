Gönül Dağı kör rolündeki kızın adı nedir? Gönül Dağı 'Meryem' Sevilay Gültekin kimdir?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisine bu sezon katılan isimlerden olan Sevilay Gültekin merak konusu oluyor. Ağma bir karakteri canlandıran güzel oyuncu hakkında Gönül Dağı kör rolündeki kızın adı nedir? Gönül Dağı Meryem kimdir? Sevilay Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Instagram adresi nedir? sorularının yanıtı merak edliliyor.
Gönül Dağı kör rolündeki kızın adı nedir? Gönül Dağı 'Meryem' Sevilay Gültekin kimdir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün başrollerinde olduğu TRT 1'de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Meryem karakteriyle dikkat çeken oyuncu Sevilay Gültekin merak konusu oldu.
Gönül Dağı dizisinin oyuncularına yeni katılan Sevilay Gültekin 1997 yılında doğmuş başarılı bir oyuncudur.
Sevilay Gültekin 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşındaki oyuncu Dialog Anlatım İletişim – Profesyonel Oyunculuk Eğitimi aldıktan sonra, Beyti Engin ile Karakter Tasarım Atölyesi'nde de eğitim aldı.
No10 Studios Metin Balekoğlu ile Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan Sevilay Gültekin aynı zamanda tiyatro oyuncusudur. Hasan Güngör, menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncumuz kamera karşısına ilk defa 2018 yılında Yeni Gelin dizisiyle geçmiştir.
Gönül Dağı (2021) Meryem
Elimi Bırakma (2019) Genç Sumru
Yeni Gelin (2018) Turist Anna
Sevilay Gültekin'in resmi instagram hesabı 'sevilay.gultekinn' şeklindedir.