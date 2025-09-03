Gönül Dağı Kadir kim, Deli Kadir kim, gerçek adı ne?

Gönül Dağı'ndaki Kadir, zaman zaman duygusal tepkileriyle, bazen de dobra ve saf tavırlarıyla izleyicinin ilgisini üzerine çekiyor. Onun sahneleri, kimi zaman hüzünlü anlarda derin bir etki bırakırken, kimi zaman da eğlenceli yanıyla yüzlerde tebessüm oluşturuyor. Bu özellikleriyle "Deli Kadir" karakteri, dizinin unutulmaz isimlerinden biri hâline geliyor.

DELİ KADİR KİMDİR?

Köy halkı tarafından "Deli Kadir" olarak tanınan bu karakter, sıra dışı davranışları ve kendine has tavırlarıyla dikkat çeker. Dizide Deli Kadir'i başarılı oyuncu Emrah Kaman canlandırmaktadır.

DELİ KADİR'İN DİZİDEKİ ROLÜ

Gönül Dağı, Anadolu'nun küçük bir kasabasındaki insanların yaşam mücadelelerini konu alırken, Kadir karakteri bu hikâyeye renk katan özel bir figürdür. Onun varlığı, köydeki gündelik hayatın eğlenceli ve düşündürücü yanlarını temsil eder. Zaman zaman izleyiciyi güldüren, kimi anlarda ise hüzünlendiren sahneleriyle öne çıkar. Amca oğullarının yanında yer alan Kadir, onların serüvenlerine farklı bir soluk getirir ve olayların akışına sürprizli dokunuşlar yapar.

GÖNÜL DAĞI DELİ KADİR'İN GERÇEK ADI

Dizide "Kadir" karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Emrah Kaman'dır. Sahiciliği ve güçlü oyunculuğuyla karakteri izleyiciye sevdiren Kaman, Gönül Dağı sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

EMRAH KAMAN KİMDİR?

1985 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Emrah Kaman, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine senarist olarak adım atan Kaman, ilk kez Hanımın Çiftliği dizisinin senaryo ekibinde yer aldı. Daha sonra oyunculuk yolculuğuna Hadi İnşallah filmiyle başladı. Kardeş Payı dizisiyle tanınırlığını artıran sanatçı, abisi Murat Emre Kaman ile birlikte yazdıkları Kaçma Birader filminde başrol oynamıştır. 2020'de yayınlanan Aile Şirketi dizisinin hem senarist kadrosunda bulunmuş hem de Harun karakterini canlandırmıştır.