Gönül Dağı final mi yapıyor, bitecek mi? Gönül Dağı sezon finali mi olacak? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bitecek mi, final mi yapıyor merak edildi. Yapılan açıklamaya göre dizi sezon finaliyle ekranlara gelecek. Peki, dizinin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Dizi neden sezon finali yapıyor? Dizi tamamen mi bitecek, yoksa sezon finali mi? Gönül Dağı final mi yapıyor, bitecek mi? Gönül Dağı sezon finali mi olacak? Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde.

Gönül Dağı bitecek mi? Gönül Dağı neden final yapıyor? Gönül Dağı niye bitiyor? TRT 1'in sevilen dizisi yarınki bölümüyle sezon finali yapacak. Peki, Gönül Dağı devam edecek mi? Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Ayrıntılar yazımızda.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

GÖNÜL DAĞI FİNAL Mİ YAPACAK?

Gönül Dağı 29 Mayıs Cumartesi yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yapacaktır. Dizi tamamen final yapmayacak, sadece sezon finali yapacaktır. Yani gelecek sezonda ekranlarda devam edecektir.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

" 'Hayallerimiz bu sapsarı topraklara sığmadı be…' 30.Bölüm 2.Fragmanı yayında. Bozkırda bir Anadolu masalı #GönülDağı sezon finaliyle cumartesi 20.00'de #TRT1'de!"

Buna göre dizi 30. bölüm ile sezon finali yapacak . Dizi tamamen final yapmayacaktır.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Amcaoğulları yapılan son masraflarla birlikte ciddi bir borca girmiştir. Alacaklıların kapıya dayanmasıyla birlikte iflas ettiklerini anlayan amcaoğullarını bir de Zahide'nin yaklaşan düğünü iyice sıkıntıya sokar. Amcaoğulları bu durumu çözmek için her yolu deneyeceklerdir, fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır.

Sefer ve Zahide'nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da artmıştır. Bir de Sefer'in analığının akrabaları Sefer'den evi isterler. Bir yanda maddi problemler, bir yandan da oluşan ev krizi, herkesi iyice endişelendirir. Taner'in sorunları çözmek için son çare olarak yapacağı büyük fedakarlık ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Zahide ve Sefer'in düğün vakti gelmiştir. Bütün kasaba düğüne hazırlanırken en büyük iş amcaoğullarına düşer. Düğün öncesi ve sonrasında oluşan tüm aksilikleri çözmeye çalışan amcaoğullarının işi hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan herkes Fikret'in bir sorun çıkarmasından endişelenmektedir. Düğün gecesi geldiğinde Fikret düğünü zora sokacak bir hamlede bulunacak mıdır?

Asuman'ın sınav sonucu açıklanmıştır. Oldukça yüksek puan alan Asuman büyük şehirlere gitmeyi mi yoksa kasabada kalmayı mı tercih edecektir?

Dilek'in Gedelli'deki işleri zora girmiştir ve İstanbul'a çağrılmaktadır. Bu atama haberiyle birlikte Taner ve Dilek ne yapacaktır?