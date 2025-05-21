Gönül Dağı dizisinden kim ayrılıyor? TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan beklenmedik veda!

TRT 1 ekranlarında yayın hayatını sürdüren ve her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sevilen yapımda yer alan karakterlerden birinin ayrılacağına dair iddialar, sosyal medyada gündeme oturdu. Peki, Gönül Dağı dizisinden ayrılan isim kim? Sevilen karakterin diziden çıkışı nasıl olacak, izleyiciyi hangi sürprizler bekliyor? İşte, gündem olan ayrılıkla ilgili merak edilen tüm detaylar…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN KİM AYRILIYOR, NEDEN?

TRT 1'in beş sezondur cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Gönül Dağı, final hazırlıkları sürerken sevilen bir karakterle daha yollarını ayırıyor. Dizinin başlangıcından bu yana ana kadroda yer alan ve Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu, Gedelli kasabasına veda ediyor.

Gönül Dağı dizisinden kim ayrılıyor

Başrollerinde Berk Atan ve Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı yapım, her hafta farklı bir hikâye ve sıcak Anadolu atmosferiyle ekran başındaki izleyiciyi kendine çekmeye devam ediyor. Mizah ile duygusallığı harmanlayan dizide, beş sezon boyunca Amcaoğulları ekibinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ramazan karakteri, artık hikâyeye veda ediyor.

Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterinin diziden nasıl ayrılacağı henüz netleşmemişken, bu vedanın senaryoya nasıl yansıtılacağı büyük bir merakla bekleniyor. Gönül Dağı izleyicisinin gönlünde ayrı bir yere sahip olan Ramazan'ın ayrılığı, dizinin hayranları için duygusal bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.