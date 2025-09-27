Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 186. yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

TRT 1 Gönül Dağı izle! Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi günü TRT 1'de ekranlara geliyor. TRT 1 canlı izlemek isteyenler Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı 186. yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, TRT 1 Gönül Dağı canlı nereden izlenir? İşte Gönül Dağı TRT 1 canlı izle linki haberimizde!

GÖNÜL DAĞI TRT 1 İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümüyle saat 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda olacak. TRT 1'de akşam 8 itibariyle Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Amcaoğulları, yelek üretimi için çalışırken, Selma, Leyla'nın hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Leyla'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak mı?

Kadir iş bulmaya çalışır ve Rıfat'ın yardımıyla Hacer'in yanında çalışmaya başlar. Kadir iş yaparken başına neler gelecek?

Selma, Taner'le birlikte vakit geçirmek için bir plan yapar. Romantik gecede beklenmedik misafirle neler yaşanacak?

Veysel, çocuklarıyla vakit geçirmek için dışarı çıkar. Dönüş yolunda yaralı biriyle karşılaşır. Veysel kime yardım edecek?

Cemile'nin tahlil sonuçları gelir. Kenan, sonuçlar hakkında ne söyleyecek?"