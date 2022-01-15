TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Bu hafta da Gönül Dağı yeni bölümü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu! Gönül Dağı canlı izle! 15 Ocak Cumartesi Gönü Dağı yeni bölüm TRT 1 canlı izleme linki!

Reyting listelerini alt üst eden Gönül Dağı dizisi bugün yeni bölümü ile seyirci ile buluşuyor. En samimi aşk hikâyeleri ile izleyicilerin gönünü fetheden diziş hakkında 15 Ocak Cumartesi Gönü Dağı yeni bölüm TRT 1 canlı izleme linki araştırıldı. Gönül Dağı canlı izle!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar. Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvar. Bu yüzleşme amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

Öte yandan Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Gün geçtikçe daha çok sinirlenen Hacer, Meryem'i kırar. Diğer yanda artık Sütçü Çaplin de görüşmelerine sıcak bakmamaktadır. Rıfat ve Meryem bu engelleri aşmayı başarabilecekler midir?

Gedelli'de tiyatro var! Günşıl'ın yoğun emeğiyle hazırladığı tiyatro oyununun günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Herkesin bir yerinden dahil olduğu bu oyun sahnelenirken neleri beraberinde getirecektir?

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