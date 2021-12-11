Gönül Dağı Behçet kimdir? Behçet karakterini canlandıran Cemil Şahin kimdir? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Diziye Mezarcı İlyas karakteri ve onları oğulları ile kızı dahil oldu. Dizide Behçet karakteri Mezarcı İlyas'ın büyük oğlu olarak karşımıza çıkarken Behçet karakterini Cemil Şahin oynayacak.

GÖNÜL DAĞI BEHÇET KİMDİR?

Gönül Dağı dizisi yeni bir aile ile şenlenecek. Köprü Film imzalı diziye Halil İbrahim Kalaycıoğlu(Mezarcı İlyas), Cemil Şahin (Mezarcı İlyas'ın Büyük Oğlu Behçet) Ufkum Kalaoğlu(Mezarcı İlyas'ın Küçük Oğlu) ile Buse Orcan (Mezarcı İlyas'ın kızı) dahil oldu.

CEMİL ŞAHİN KİMDİR?

Cemil Şahin (d. 8 Mart 1986, Trabzon), Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 2014-2015 yıllarında yayınlanan Kardeş Payı dizisindeki Kartal karakteriyle tanınmaktadır.

8 Mart 1986 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Cemil Şahin, Kahramanmaraş'ta büyümüştür. Çukurova Üniversitesi mezunudur. İlk oyunculuk denemesini 2010 yılında Arka Sokaklar dizisinde konuk oyuncu olarak yaptı. 2012 yılında İşler Güçler dizisinde Cavit karakterini canlandırdı. 2013 yılında ilk filmi olan Düğün Dernek'te rol aldı. Asıl dönüm noktasını 2014-2015 yıllarında Kardeş Payı dizisindeki Pompacı Kartal tiplemesiyle çok fazla hayran kazanarak yaşadı. 2015 yılı içerisinde Düğün Dernek 2: Sünnet ve Kaçma Birader adlı filmlerde oynadı. 2016 yılında Olaylar Olaylar filminde oynadı.

Son olarak 2018 yılında Aşk Bu Mu? dizisinde Samet karakteri ile karımıza çıkan Cemil Şahin 8 Mart 1986 yılında Kocaeli Gebze'de dünyaya geldi. Kahramanmaraş'da büyüyen oyuncu Çukurova Üniversitesi mezunudur. İlk dizi deneyimini 2010 yılında fenomen dizi Arka Sokaklar ile yapmıştır. 1,76 boyundaki oyuncu bekardır.

Arka Sokaklar, İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Kaçma Birader, Olaylar Olaylar, Çalgı Çengi İkimiz ve Aşk Bu Mu? dizi ve filmlerinde oynamıştır.

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