Gönül Dağı Abdullah Dede kimdir? Abdullah Dede karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir?

Gönül Dağı Abdullah Dede kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merakla izlenen dizi hem konusu hem de oyunculuklarıyla büyük beğeni topluyor. TRT1'in başarılı yapımı Gönül Dağı'nda Abdullah Dede kimdir? Selami karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir?

TRT1'in merakla takip edilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nda Abdullah Dede merak ediliyor.. Gönül Dağı'nda Taner'in dedesi Abdullah Dede kimdir? Abdullah Dede karakterini canlandıran Yavuz Sepetçi kimdir?

GÖNÜL DAĞI ABDULLAH DEDE KİMDİR?

TRT 1 ekranların reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı dizisinde Abdullah Dede karakteri, Taner'in dedesi oluyor. Ciritci Abdullah, Yozgat'ta yaşamaktadır. Hüseyin ve Muammer barıştırmak için tüm yolları deneyecek Abdullah Dede diziye renk katacak.Abdullah dede karakterini Yavuz Sepetçi canlandırmaktadır.

ABDULLAH DEDEYİ CANLANDIRAN YAVUZ SEPETÇİ KİMDİR?

Ahmet Yavuz Sepetçi (29 Temmuz 1958; Develi, Kayseri), Türk oyuncu.

1976-85 Yılları arsında Ankara Belediyesi Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu, Özgürlük Tiyatrosu, Tomurcuk Çocuk Tiyatrosu, Metropol Tiyatrosunda oyuncu olarak görev yaptı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Oyuncu olarak göreve başladı. 1989-1992 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. 2002 yılında Nazım hikmet'in 100 doğum yılında TESTAMENT adlı oyunla, Güneş Tiyatrosu ve le Memran tiyatrosuyla avrupa turnesinde konuk oyuncu olarak çalıştı. Halen Ankara Deneme Sahnesi ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamını sürdürmektedir. 1994- 2002 yılları arasında TOBAV (Tiyatro, Opera, Bale Sanatları Vakfı)Yönetim Kurulu ve Genel sekreterliği ile TOMEB (Tiyatro, Oyuncuları Meslek Birliğ) Kurucu sekreterlik görevlerini sürdürmüştür. Halen TOBAV Bünyesinde Tiyatro Festivalleri organizasyonlarında görev almaktadır. Ayrıca Tiyatro Aktörlüğü'nün yanı sıra çeşitli Sinema ve Dizi filmlerde çalışmıştır.

Yavuz Sepetçi, Vuslat, Mehmet Bir Cahan Fatihi, Filinta ve Payitaht Abdülhamid gibi dizilerde rol almıştır.