Gönül Dağı 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Gönül Dağı 6. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran TRT 1'in Bozkır'd bir Anadolu dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölüm izle!

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Gönül Dağı en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Gönül Dağı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 6. bölüm izleme linki! 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

"Gedelli'de uçuş var. Taner ve amcaoğulları aniden kasabaya gelen SNK Havacılık şirketine uçaklarını göstereceklerdir. Ancak ufak bir sorunları vardır, uçak henüz hazır değildir. Amcaoğulları, uçağı test uçuşuna yetiştirmek için büyük bir gayretle çalışmaya başlarlar. Bütün Gedelli'nin canlı yayında izlemek için sabırsızlıkla bekledikleri bu uçuş gerçekleşecek midir? Dilek'in kasabada kalmasından sonra Taner hem sevinç hem de şaşkınlık içindedir. Her ikisi de gitgide birbirlerine yakınlaşırken Taner'in Dilek'e yapacağı büyük sürpriz nedir? Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı.