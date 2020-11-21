Gönül Dağı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 5. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran TRT 1'in Bozkır'd bir Anadolu dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Gönül Dağı yeni bölüm izle!

Yeni efsane oyuncuların da katılımıyla Gönül Dağı en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Gönül Dağı 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 5. bölüm izleme linki! 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Dilek, Taner'in çocukluktan beri kendisini sevdiğini öğrenince duyguları karmaşık olur. Gönül Dağı'ndaki işlerinin kısa zamanda biteceği haberi de eklenince gitmekle kalmak arasında kararsız kalır. Taner, Dilek'in kısa zaman sonra kasabadan ayrılacağını öğrenince kaderine razı olur. Veysel, Ramazan ve Cemile; onun bu durumunu kabullenmezler ve Dilek'in kasabadan ayrılmaması için Taner'den habersiz bir plan yaparlar. Çalışmaları durma noktasına getirmek için önemli bir makineyi bozarlar. Dilek ve ekibi bu makinenin nasıl tamir edileceğini araştırırken, bütün yollar Taner'e çıkar. Taner makineyi tamir ederse Dilek kasabadan gidecek, etmezse Dilek kasabada kalacaktır. Taner'in tercihi ne olacaktır? Öte yandan Veysel'e kasaba dışından büyük bir iş teklifi gelmiştir. Veysel her şeyi geride bırakıp kasabadan ayrılacak mıdır? Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde olacaktır.

GÖNÜL DAĞI 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...