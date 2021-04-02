Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın gizemli aşkı ortaya çıktı
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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Şu sıralar 'Gönül Dağı' dizisinde Taner karakterini canlandıran Berk Atan'ın özel hayatı merak konusuydu. Snob Magazin, Berk Atan'ın kiminle aşk yaşadığını ortaya çıkardı. İşte Berk Atan'ın gönlünün prensesi...

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Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Güneşin Kızları', 'Dayan Yüreğim' ve 'Gönül Dağı' gibi dizilerden tanıdığımız son dönemin dikkat çeken yıldızı Berk Atan'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yakışıklı oyuncu Berk Atan'ın influencer Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden attığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışıkla Instagram story'sinde paylaştı.

SEVGİLİSİNİ YANLIŞLIKLA İFŞA ETTİ

Yağcıoğlu, sevgilisini ifşa ettiğini fark edince bu paylaşımını kaldırdı. Ancak ekran görüntüsü alınmasının önüne geçemedi.

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu'nun Instagram'da takipleştikleri de görüldü.

Yakışıklı oyuncunun bu aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin

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