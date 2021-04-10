Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı
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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı

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Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı

'Gönül Dağı' adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Şu sıralar hayatında kimse olmayan güzel oyuncunun eski sevgilisi tanıdık çıktı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; 'Gönül Dağı', 'Diriliş Ertuğrul', 'Hanım Köylü' ve 'Yüzleşme' gibi dizilerden tanıdığımız Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Şu sıralar hayatında kimse olmayan Gülsim Ali İlhan, 2016 yılında meslektaşı Yusuf Çim ile kısa süren birliktelik yaşamıştı.

2016 yılında ekrana gelen 'Hanım Köylü' adlı dizinin setinde tanışan ikili, o dönem haklarında çıkan birliktelik haberlerini yalanlamamıştı.

Gülsim Ali İlhan'ın 'Hanım Köylü' dizisi bittikten sonra Yusuf Çim ile bir daha görüşmediği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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