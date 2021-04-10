Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan'ın eski sevgilisi tanıdık çıktı

'Gönül Dağı' adlı dizide Berk Atan ile birlikte başrolü paylaşan Gülsim Ali İlhan'ın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Şu sıralar hayatında kimse olmayan güzel oyuncunun eski sevgilisi tanıdık çıktı. İşte detaylar...