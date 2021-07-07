GÖNEN İLÇESİ MUHTARLARINA AFET EĞİTİMİ VERİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÖNEN İLÇESİ MUHTARLARINA AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

GÖNEN İLÇESİ MUHTARLARINA AFET EĞİTİMİ VERİLDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Isparta Valiliği koordinesinde salgın koşullarına uygun olarak alanda afet farkındalık eğitimlerine devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Isparta Valiliği koordinesinde salgın koşullarına uygun olarak alanda afet farkındalık eğitimlerine devam ediliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim uzmanları tarafından Gönen ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına afetler hakkında bilgi verilerek afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Gönen ilçesinde görev yapan muhtarlara yönelik düzenlenen eğitimin ardından Vali Ömer Seymenoğlu da muhtarlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha yineleyerek "Afetler ani gelişmesiyle can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor. 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde bu eğitimleri yapıyor. Isparta depremde öncelikli iller arasında. Deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında neler yapabiliriz bu konuda bilgimiz olursa ve bir kişiyi bile bilgi sahibi yapabilirsek bir kazançtır. Gönüllüleri de afetle mücadele kapsamında içimize alalım. Sivil toplum kuruluşlarından meraklılarda yetiştirelim. Çalışmalarımız Isparta'nın tüm ilçelerinde devam ediyor. Sizlerde burada aldığınız bilgileri mutlaka köyünüzdeki ve mahallenizdeki vatandaşlar ile paylaşın. " dedi.

EĞİTİME KATILAN MUHTARLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Eğitimin ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Gönen Kaymakamı Yaşar Artar, Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal, İl Genel Meclisi Üyeleri Volkan Konaç, Hüseyin Yalçınkaya muhtarlara sertifika verdi ve afet çantası dağıttılar.

Afet eğitimine katılan muhtarlar ise aldıkları eğitimin kendileri için oldukça faydalı olduğunu ve bir çok yeni bilgi edindiklerini aktararak bu bilgileri köy ve mahallelerindeki vatandaşlarla da paylaşacaklarını söylediler.

HABER VİDEOSU

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Kartal Tibet Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Erol Bulut Metin Oktay Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÖNEN İLÇESİ MUHTARLARINA AFET EĞİTİMİ VERİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 13:18:59. #1.15#

title