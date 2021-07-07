GÖNEN İLÇESİ MUHTARLARINA AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Isparta Valiliği koordinesinde salgın koşullarına uygun olarak alanda afet farkındalık eğitimlerine devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Isparta Valiliği koordinesinde salgın koşullarına uygun olarak alanda afet farkındalık eğitimlerine devam ediliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim uzmanları tarafından Gönen ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına afetler hakkında bilgi verilerek afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Gönen ilçesinde görev yapan muhtarlara yönelik düzenlenen eğitimin ardından Vali Ömer Seymenoğlu da muhtarlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha yineleyerek "Afetler ani gelişmesiyle can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor. 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Dolayısıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde bu eğitimleri yapıyor. Isparta depremde öncelikli iller arasında. Deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrasında neler yapabiliriz bu konuda bilgimiz olursa ve bir kişiyi bile bilgi sahibi yapabilirsek bir kazançtır. Gönüllüleri de afetle mücadele kapsamında içimize alalım. Sivil toplum kuruluşlarından meraklılarda yetiştirelim. Çalışmalarımız Isparta'nın tüm ilçelerinde devam ediyor. Sizlerde burada aldığınız bilgileri mutlaka köyünüzdeki ve mahallenizdeki vatandaşlar ile paylaşın. " dedi.

EĞİTİME KATILAN MUHTARLARA SERTİFİKALARI VERİLDİ

Eğitimin ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Gönen Kaymakamı Yaşar Artar, Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal, İl Genel Meclisi Üyeleri Volkan Konaç, Hüseyin Yalçınkaya muhtarlara sertifika verdi ve afet çantası dağıttılar.

Afet eğitimine katılan muhtarlar ise aldıkları eğitimin kendileri için oldukça faydalı olduğunu ve bir çok yeni bilgi edindiklerini aktararak bu bilgileri köy ve mahallelerindeki vatandaşlarla da paylaşacaklarını söylediler.

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Kaynak: Habermetre