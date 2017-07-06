Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu

Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Reşadiye ve Tırnova mahallelerindeki Hüseyin Duman ve Şehir parkları ile Aqua ve Gönen Çayı mevkisinde operasyon düzenledi.



Mahalle giriş ve çıkışlarındaki tüm araçları durdurarak arama yapan polis ekipleri, bölgedeki kahvehanelerde denetim yaptı.



Operasyonda, 10 gram bonzai ele geçirildi ve şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.