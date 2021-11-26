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Gönen'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü konferansı düzenlendi

AA / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel
Gönen'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü konferansı düzenlendi

Gönen Belediyesi ve Gönen Kent Konseyi işbirliğinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konferansı düzenlendi.

Gönen Belediyesi ve Gönen Kent Konseyi işbirliğinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konferansı düzenlendi.

Ömer Seyfettin Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa konuşmacı olarak Avukat Emel Aykaç, Uzm. Dr. Çağdaş Çilingir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeli Polis Memuru Kübra Çelik Ayazma katıldı.

Konferansta açılış konuşmasını yapan Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, "Özellikle son zamanlarda hep aynı karede görmeye alıştığımız bu hassas konuya dikkatleri çekme ve hepimizde bir farkındalık oluşturmak üzere bu etkinliği düzenledik, gelecek nesillerimize bu konuların önemini küçük yaştan anlatmak, öğretmek zorundayız." dedi.

Konuşmanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şiddetin türleri, şiddet anında ve tanıklığında yapılması gerekenler, ihbar hatları, gizliliğe verilen önem ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Konferans, katılımcıların telefonlarına Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması'nın (KADES) kurulmasıyla son buldu.

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AA / Rıdvan Tandoğan - Son Dakika Haberleri

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