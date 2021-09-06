Gönen'de Derya Uluğ rüzgârı
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Gönen'de Derya Uluğ rüzgârı

Gönen'de Derya Uluğ rüzgârı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Balıkesir'in Gönen ilçesinde devam eden Oya ve Çeyiz Festivalinin üçüncü gününde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde devam eden Oya ve Çeyiz Festivalinin üçüncü gününde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı.

Bu yıl 5 güne çıkarılan Gönen Oya ve Çeyiz Fuarı devam ediyor. Hakan Altun ile başlayan konserler dizisi, Gazapizm grubunun ardından popçu Derya Uluğ ile devam etti. Yıldız Meydanı'ndaki konserine Barış Manço şarkıları ile başlayan ünlü popçu, albümlerinden yer alan ve gençlerin dillerine pelesenk olmuş şarkıları ile konsere devam etti. Konseri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da dinledi. Hayranlarının eşlik ettiği ünlü sanatçıya Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz tarafından iğne oyası ve çiçek takdim edildi. Oya ve Çeyiz Fuarı konserleri Zara ve Koray Avcı ile devam edecek. - BALIKESİR

Gönen'de Derya Uluğ rüzgârı
Gönen'de Derya Uluğ rüzgârı
Gönen'de Derya Uluğ rüzgârı
Gönen'de Derya Uluğ rüzgârı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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