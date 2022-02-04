Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
AA, Rıdvan Tandoğan - Güncel
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Balıkesir'de, Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Gönen Çayı'nda kayalıkta mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde çay üzerinden geçen köprüyü kullanan bir grup vatandaşın ihbarı üzerine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri harekete geçti.
Çayın ortasındaki kayalıkta mahsur kalan kedi, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden alınıp Gönen Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel