Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
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Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

İşletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus Chin Chin Restaurant'ta önceki gece Sevgililer günü programında ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sahne aldı

16.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:41
Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Kendisini dinlemeye gelen çiftlerin sevgililer gününü kutlayan , geceye özel hazırladığı aşk şarkılarını art arda seslendirdi. Bora-Aslı Pehlivanlar patronu olduğu mekanda Vuslateri'yi dinlemeye Alev-Yaşar Aktürk, Ceyda-Bilal Kadayıfçıoğlu, Ömer-Arzu Niziplioğlu ve Şenay Abacı-Faruk Turgut gibi ünlü simalar da geldiler.

'Teselli hediyesi olarak altın hediye etti'

Sahne aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Gonca Vuslateri eşiyle boşanma hikayesini esprili bir dille anlattı. Kendisini dinlemeye gelenlerden birisi Gonca Vuslateri'ye tam altın taktı. Bunun üzerine Vuslateri "Kocam beni terketti diyince hayranlarım teselli hediyesi olarak altın hediye etti." diyerek herkesi kahkahaya boğdu.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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