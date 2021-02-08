Gonca Vuslateri sitem etti: Tutturdunuz Hakan da Hakan
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Gonca Vuslateri sitem etti: Tutturdunuz Hakan da Hakan

08.02.2021 07:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 07:41
Gonca Vuslateri sitem etti: Tutturdunuz Hakan da Hakan

Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir'de objektife takıldı.

Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir'de objektife takıldı. Köpeğini yürüyüşe çıkaran ünlü oyuncu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Hakan Altun'la sürpriz aşkı çabuk biten Vuslateri özel hayatıyla ilgili soru soran muhabirlere sitem etti.

BABAM KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Babasının kalp krizi geçirdiğini açıklayan ünlü oyuncu "Bir tutturdunuz Hakan da Hakan, geçmiş olsun diyen yok. Sevgili babacığım kalp krizi geçirdi, kimse sormadı. Varsa yoksa Hakan, hayatta daha önemli şeyler var" diye konuştu. Babasının sağlık durumu hakkında bilgi de veren Vuslateri, "Babacığıma iki tane stent takıldı. Çok şükür şimdi çok iyi, Allah bize bağışladı" dedi.

Arkadaşımın hediyesi

Altın küpe ve kolye takan Gonca Vuslateri, muhabirlerin "Siz altın sevmez, takmazdınız" sözlerine "Çok kıymetli bir arkadaşım hediye etti, takmazlık olmaz. Zaten altın fiyatları da düştü" diye karşılık verdi.

ANLAŞARAK AYRILDILAR

Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun'un ilişkisi kısa sürdü. Evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çift sürpriz bir şekilde ayrıldı.

'KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK' DEMİŞTİ

Evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu; taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlandı.

Bu ayrılık iddialarının ardından sosyal medyada Hakan Altun'un bu fotoğrafı yine gündem oldu.

Kaynak: Hürriyet

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