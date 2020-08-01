Gonca Vuslateri'nin ilk bodrum sahnesi
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Gonca Vuslateri'nin ilk bodrum sahnesi

Oyunculuğun yanı sıra sahne performansıyla sevenleri tarafından beğenilen Gonca Vuslateri, önceki akşam ilk defa Bodrum'da sahne aldı.

Gonca Vuslateri'nin ilk bodrum sahnesi
01.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:16

Bayramın birinci günü Bodrum Tilkici Koyu'ndaki Mücver Restaurant'da sahneye çıkan Vuslateri, "Öncelik herkesin bayramını kutlarım. Hep birlikte nice bayramlara bu akşam beni ilk Bodrum sahnemde yalnız bırakmadığınız için sizlere ayrıca& ; çok teşekkür ederim" diyerek sevenlerinin bayramını kutlamayı unutmadı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan oyuncu arkadaşı Erkan Can'ı ilk olarak sahneye davet eden Gonca Vuslateri, Erkan Can'ın Suzan Kardeş Albümünde okuduğu "Küçelere Su Serpmişem" şarkısını birlikte söyleyerek sahnede duygusal anlar yaşadı. Erkan Can'ın ardından sahneye rol arkadaşı Olgun Şimşek'i davet eden Vuslateri, birlikte Neşat Ertaş'ı anarak "Ah Yalan Dünya" şarkısını düet yaptılar.Olgun Şimşek ve Erkan Can'a sıkı sıkı sarılan Vuslateri, samimiyetiyle misafirlerinden alkış aldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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