Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı

2020'nin son yıllarında Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan Hakan Altun'un mutluluğu kısa sürdü. Ünlü oyuncu ile yollarını ayıran Altun, biten ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

Şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan Hakan Altun, 2020'nin son günlerinde oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin mutluluğu kısa sürdü.

BİTEN İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMADI

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Hakan Altun, aracıyla bir yere giderken Uçankuş TV'nin kameralarına denk geldi. Bir hayli üzgün görünen Hakan Altun, biten ilişkisinin ardından "Şu sıralar özel hayatım hakkında çok konuşmak istemiyorum. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum" demekle yetindi.

GONCA'YI SİLDİ

İlişkinin başında Instagram hesabından herkesi takip etmeyi bırakan Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe almıştı. Altun, ilişkinin bitmesinin ardından onu da Instagram hesabından sildi.