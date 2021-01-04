Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı
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Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı

04.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:03

2020'nin son yıllarında Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan Hakan Altun'un mutluluğu kısa sürdü. Ünlü oyuncu ile yollarını ayıran Altun, biten ilişkisi hakkında konuşmak istemedi.

Şarkılarıyla herkesi kendine hayran bırakan Hakan Altun, 2020'nin son günlerinde oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çiftin mutluluğu kısa sürdü.

BİTEN İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMADI

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Hakan Altun, aracıyla bir yere giderken Uçankuş TV'nin kameralarına denk geldi. Bir hayli üzgün görünen Hakan Altun, biten ilişkisinin ardından "Şu sıralar özel hayatım hakkında çok konuşmak istemiyorum. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum" demekle yetindi.

Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı

GONCA'YI SİLDİ

İlişkinin başında Instagram hesabından herkesi takip etmeyi bırakan Hakan Altun, sadece Gonca Vuslateri'yi takibe almıştı. Altun, ilişkinin bitmesinin ardından onu da Instagram hesabından sildi.

Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı
Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı
Haber Yorumları (4)
MİKAYİL ÇENKO: Bende ikisinide sildim
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TELEFONUN UCUNDAKİ ADAM: Aşk ve Ayrılık şarkıları yolda o halde.
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SAKARYALI HATUN: Aşkın acısı bile güzeldir. Ne yaparsan yap aşk ile yap. Herkese güzel haftalar.
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