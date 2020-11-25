Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz
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Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz

25.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:57
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz

Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri, aşkını ilan ederek "Çok mutluyuz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda adı Ajda Pekkan ile anılan 48 yaşındaki Hakan Altun'un bu sefer de 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen çiftten Vuslateri sessizliğini bozdu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Gonca Vuslateri, hakkındaki aşk iddiaları için "Urla'da bir film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.

PAYLAŞIMLARI ELE VERMİŞTİ

Aralarında 14 yaş fark olan iki ünlü ismin sosyal medya hesaplarından yaptıkları şifreli paylaşımlar aşklarını ele vermişti. Bodrum'da sık sık bir araya geldikleri söylenen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun, son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum günü kutlamasında ayrı masalarda görüntülenmişti.

Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz
Haber Yorumları (1)
OSMAN KARTAL: yine haber bulamamışsınız. yahu bizi nereden ilgilendirir ki
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