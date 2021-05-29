Gonca Vuslateri'den Hakan Altun açıklaması: Biz artık çok yakın arkadaşız
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Gonca Vuslateri'den Hakan Altun açıklaması: Biz artık çok yakın arkadaşız

Gonca Vuslateri'den Hakan Altun açıklaması: Biz artık çok yakın arkadaşız
Hürriyet - Haberler | Magazin

İMALI PAYLAŞIMGonca Vuslateri, beyin damarında oluşan tıkanıklık sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 5 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olan Hakan Altun'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, bu durum sosyal medyada "barışma sinyali" olarak yorumlanmıştı.

İMALI PAYLAŞIM

Gonca Vuslateri, beyin damarında oluşan tıkanıklık sebebiyle hastaneye kaldırılan ve 5 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olan Hakan Altun'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş, bu durum sosyal medyada "barışma sinyali" olarak yorumlanmıştı. Ancak Vuslateri sürpriz bir paylaşım yaptı, eski sevgilisi Ben Affleck ile barışan Jennifer Lopez'i "Eski bilete piyango vurmaz" diyerek eleştirdi. Oyuncunun bu paylaşımla aslında Hakan Altun'la ilgili dedikodulara yanıt verdiği öne sürüldü.

Aşklarını bu fotoğrafla ilan etmişlerdi...

BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ

Önceki gün Nişantaşı City's AVM'de babası Birol Vuslateri'yle alışveriş yaparken görüntülenen Gonca Vuslateri, konuyla ilgili soruları yanıtladı. Oyuncu, Hakan Altun'la ilişkileri bitmiş olsa da yakın arkadaş olduklarını söyledi: "Yapmayın arkadaşlar, biz arkadaşız. Adamın başına neler geldi, aradım konuştuk. Çok yakın arkadaşız ve bizler medeni insanlarız. Ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Telefonda ona geçmiş olsun dileklerimi söyledim." 

İşte hayatımın aşkı

Gonca Vuslateri, kol kola alışveriş turuna çıktığı babası Birol Vuslateri'yi muhabirlerle tanıştırdı: "Bakın arkadaşlar size sevgilimi tanıtayım, hayatımın aşkı olur kendisi!"

Kaynak: Hürriyet

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