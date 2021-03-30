Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası

İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER - Haberler | Kültür Sanat

Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası Gün batımından manzaralar Bursa'da binlerce yıllık geçmişi bulunan Uluabat Gölü, kısıtlamalar gelmeden yaşadığı son hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası

Gün batımından manzaralar

BURSA - Bursa'da binlerce yıllık geçmişi bulunan Uluabat Gölü, kısıtlamalar gelmeden yaşadığı son hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Turistik gölde gün batımının en güzel anları doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay tarafından görüntülendi.

Bursa'nın en zengin antik yerleşim yerlerinden biri olan ve derin bir yarımadanın üzerinde kurulan Gölyazı'nın tarihi M.Ö. 6. yüzyıla dek uzanırken, gölde balıkçı tekneleriyle ada turu yapmak ve muhteşem bir gün batımı manzarası izlemek mümkün. O anlar doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay tarafından drone ile kayıt altına alınırken, ortaya birbirinden güzel manzaralar çıktı.

Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası
Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası
Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası
Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER PEKER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölyazı'da hayran bırakan gün batımı manzarası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:18:48. #1.16#
title