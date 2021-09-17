Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı - Haberler
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Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlköğretim haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlköğretim haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cengiz Topel İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam etti.

Okul Müdürü Ahmet Karakaya, törende yaptığı konuşmada, ilköğretim meselesinin bir millet için bağımsızlık ve var olma meselesi olduğunu söyledi.

Ülkenin güçlü ve mutlu yarınlara ancak eğitim ile ulaşılacağına olan inançlarının tam olduğunu anlatan Karakaya, "Sizler anne ve babanızın şefkatli kollarından sizleri anne ve babanız kadar sevecek öğretmenlerinizin sıcak yüreğine hoş geldiniz. Bizler her zaman sizleri kendinize, çevrenize ve ülkenize yararlı birer insan olarak yetiştirmenin gayreti içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Törene Kaymakam Efecan Şahin, Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Arif Safi, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ile veliler katıldı.

Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

Gölpazarı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri
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