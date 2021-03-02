Gölpazarı Kaymakamı Şahin yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti
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Gölpazarı Kaymakamı Şahin yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

02.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:22
Gölpazarı Kaymakamı Şahin yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin.

Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin. yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Şahin, yaptığı açıklamada, Gazimihal ilk okulunu ziyaret ettik, özellikle 1. sınıf öğrencileri okullarını çok özlediğini gördük, fark ettik, öğrencilerimize iyi dersler dileğinde bulunduklarını söyledi.

Çocuklarımız hazır, uzaktan eğitiminde iyi takip etmişler bu süreçte güzel yürümüş, sorduğumuz sorulara maşallah bildiklerini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bilecik şu anda turuncu kategorisinde, bir süre daha ortaokullarımız kapalı, liselerde de 12. sınıflar açık yüz yüze eğitime başladılar, Bir süre böyle devam edecek, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusu konusunda okullarımızın tamamı ileriki dönemlerde inşallah açılır. Elbirliği ile okul olarak başarabiliriz, sadece devletin koyduğu kurallar değil vatandaşlarımızın kendi tedbirleri kendileri alarak ta ve bizlerin tavsiyelerine uyarak bu süreci götürebileceğimizi düşünüyorum.Genel anlamda okullarımız iyi hazır bir olumsuzluk yok öğretmenlerimiz, idarecilerimiz görevleri başında öğrencilerimizde heyecanlı bundan sonrada güzel bir şekilde devam edecek inşallah.

Okul ziyaretine Belediye Başkan Vekili Ufuk Bozkan, Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, Şube Müdürü Bayram Keser, Okul Müdürü Bora Çiğdem ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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