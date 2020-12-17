Gölpazarı Kaymakamı Şahin, karantinaya alınan mahalledeki tedbirleri inceledi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kaymakamı Efecan Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Ekiplerden bilgi alan Şahin, sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan vatandaşların durumlarını sorduklarını ve dertlerini dinlediklerini söyledi.

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunduklarını belirten Şahin, "Karantinadaki vatandaşlarımızın genel durumları iyi, durumu ağır olan bir hastamız yok. Alınan tedbirleri inceledik, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları gideriliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur