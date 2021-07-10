Gölpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı
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Gölpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı

Gölpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Gölpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu toplantısı yapıldı.

Gölpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu toplantısı yapıldı.

???????Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Fevzi Şen 191 delegenin 142 oyu ile yeniden başkan seçildi. Diğer aday Halim Akkaya ise 46 oy aldı.

Şen, yaptığı konuşmada, 2019 yıl sonu itibariyle 200 olan ortak sayısının 2020 yılı itibarıyla 198 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Toplam plasmanlarının 15 milyon 100 bin lira olduğunu bu plasmanı kredi başvuruşunda bulunan ve ihtiyacı olan tüm esnaflara adil bir şekilde kullandırdıklarını anlatan Şen, şunları kaydetti:

"Pandemi nedeniyle devletimiz esnaf destek paketi adı altında 25 bin TL kredi imkanı sağladı. Biz yöneticiler olarak ortaklarımıza güveniyor, inanıyoruz. Ortaklarımızın da biz idarecilere karşı aynı şekilde düşünmelerini beklerken, 2021 yılının ülkemiz, esnaf ve sanatkarlarımıza bol kazançlı günler, sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyoruz."

Genel kurula, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Halit Gölcan, Bursa Nilüfer İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Saldız, İlçe Kooperatif Başkanları ile üyeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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