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Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

Gölpazarı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 3 gündem maddesi görüşüldü.

Başkan Suer, burada yaptığı açıklamada, 3 gündem maddesiyle aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Orta Mahalle'de tapunun 112 ada, 86 parselle park alanı olarak ayrılan tescilsiz alanı kapsayan ve uygulama İmar planına park alanının spor alanına çevrilmesi şeklindeki imar değişikliği yapılması ile ilgili konunun imar komisyonuna havale edilmesi, 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesi ve 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan ücret tarifeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi." ifadelerini kullandı.

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AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri

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