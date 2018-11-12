Gölpazarı Belediyesi'nden "Hoşgeldin Bebek" ve "Yalnız Değilsiniz" Projesi

Gölpazarı Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan "Hoşgeldin Bebek" ve "Yalnız Değilsiniz" projesi devam ediyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle insanların hayatına direkt dokunan hizmetlere çok önem verdiklerini, bunların içinde "Hoşgeldin Bebek" projesinin vatandaşlar tarafından çok ilgi gördüğünü söyledi.

Kazıcı, "Yeni doğan çocuklara ve ailelerine katkıda bulunabilmek için güzel bir paket hazırladık, bu anlamda ayrım yapmıyoruz, ailesinin ekonomik durumuna, iş ve gelir durumuna bakmıyoruz, bizim ilçemizde doğan ve ilçe nüfusumuza kayıtlı olan her yeni hemşehrimize hoşgeldin demek adı altında onlara ilk aylarında ve sıkıntılı süreçte destek olması için kullanacakları birçok ürünü barındıran bir paket hazırladık. Okuma yazma öğrenene kadar ailesinin o mektubu saklamasını istiyoruz. Çocuklarımıza mektubumuzda siz dünyaya geldiniz, bizim amacımız size güzel bir dünya, güzel bir çevre hazırlamak diyoruz." dedi.

İlçede çok yaşlı nüfus olduğuna dikkati çeken Kazıcı, "Bunların bir çoğu yalnız yaşayan insanlarımız. Bizler burada kimsesi olmayanın kimsesi olmaya çalışıyoruz. İyi bir ekip ile 100 hanenin üzerinde ziyaretini gerçekleştirdiğimiz ve sorunlarını çözdüğümüz evimiz, yaşlımız var, sanırım bu sayı 150 ile 200 sayıya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.