Gölova'da trafik kazası: 2 yaralı
Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
İlyas Baytekin yönetimindeki 24 BD 688 plakalı kapalı minibüs, Erzincan-Tokat kara yolu Çobanlı köyü mevkinde Nevzat Koçak idaresindeki 34 AFA 307 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüsü Koçak ile yanında bulunan Metin Karabulut yaralandı.
Gölova İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.