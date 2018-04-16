Gölova'da Öğrenciler Fidan Dikti

Sivas'ın Gölova ilçesinde öğrenciler fidan dikti.

Gölova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Ali İhsan Başak, etkinlikte yaptığı konuşmada, fidan dikmenin büyük bir sosyal faaliyet ve hayır olduğunu söyledi.

Öğrencilerden yeşil bir çevre için fidan dikmelerini isteyen Başak, "Öğrencilerin daha sağlıklı bir çevreye sahip olması için yapılan bu çalışmalar, ilçemiz için örnek teşkil etmektedir. Her öğrenci bir fidan dikerek fidanına sahip çıksın, onu büyütsün. Çocuklara ağaç sevgisini aşılamak ve bugünü çocuklarla paylaşmak çok güzel bir duygudur." dedi.

Etkinlikte 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Sönmez, Sivas İl Genel Meclisi Gölova Üyesi İlyas Vahapoğlu, İlçe Vaizi Yavuz Arslan ile okul müdürleri, öğretmenler de etkinliğe katıldı.