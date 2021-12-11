Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu - Haberler
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Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu

Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken bir evin çatısı uçtu.

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı, caddeye düşerek yolu kapattı.

Gölmarmara ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından fırtına etkili oldu. Yenicami Mahallesi Talatpaşa Caddesi ile Barbaros Caddesinin kesiştiği sokakta, kuvvetli fırtına nedeniyle müstakil bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı, caddeye düşerek yolu kapatıp, park halindeki kamyonete zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta önlem aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonrası yol trafiğe açıldı.


Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu

Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu

Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu

Gölmarmara'da şiddetli fırtına çatı uçurdu

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Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Son Dakika Haberleri

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