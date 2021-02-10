Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı
10.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:32
Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı Burdur'un Gölhisar ilçesinde balıkçının ağına 35 kilogramlık yayın balığı takıldı.
Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı
BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde balıkçının ağına 35 kilogramlık yayın balığı takıldı.
Gölhisar ilçesine bağlı Yamadı köyünde 23 yıldır balıkçılık yapan Melikşah Yalpi (41), ağlarına takılan 35 kilogramlık yayın balığını görünce şaşkına döndü. Balıkçı Melikşah Yalpi, teknesine aldığı dev balığı cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN