Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı
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Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı

10.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:32

Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı Burdur'un Gölhisar ilçesinde balıkçının ağına 35 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde balıkçının ağına 35 kilogramlık yayın balığı takıldı.

Gölhisar ilçesine bağlı Yamadı köyünde 23 yıldır balıkçılık yapan Melikşah Yalpi (41), ağlarına takılan 35 kilogramlık yayın balığını görünce şaşkına döndü. Balıkçı Melikşah Yalpi, teknesine aldığı dev balığı cep telefonuyla görüntülendi.

Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı
Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı
Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı
Gölhisar gölünde 35 kg'lık yayın balığı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN

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