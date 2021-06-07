Golf ne zaman bulundu? Golf nedir, nasıl oynanır?

Bir top ve değnekler oynanan golf oyununun çıkış noktası merak ediliyor. Amacı, sahanın belirlenmiş 18 parkurunu (çukurunu) golf topuna en az vuruş yaparak tamamlamak olan golfun çıkış noktası hakkında birçok görüş vardır. Peki, Golf ne zaman bulundu? Golf nedir, nasıl oynanır? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bir top ve değnekler oynanan golf oyununun çıkış noktası merak ediliyor. Amacı, sahanın belirlenmiş 18 parkurunu (çukurunu) golf topuna en az vuruş yaparak tamamlamak olan golfun çıkış noktası hakkında birçok görüş vardır. Peki, Golf ne zaman bulundu? Golf nedir, nasıl oynanır? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Haberimizden ulaşabilirsiniz.

GOLF NE ZAMAN BULUNDU?

Golf oyunun başlangıcına yönelik birçok farklı görüş yer almaktadır.

Bir görüşe göre, Çin'de 1368-1644 yıları arasında, Ming Hanedanlığı sırasında yürürken bir değnek ile topa vurularak oynanan oyun diye tanımlanan chuiwan adlı oyun, golfün esas çıkış noktasıdır. Chuiwan ın daha sonra Orta Çağda tüccarlar tarafından Avrupa'ya yayıldığına inanılmaktadır.

GOLF NEDİR, NASIL OYNANIR?

Golf nedir?

Golf, doğada özel olarak yapılmış bir sahada golf sopaları ve küçük sert bir topla oynanan oyundur. Oyunun amacı, sahanın belirlenmiş 18 parkurunu (çukurunu) golf topuna en az vuruş yaparak tamamlamaktır.

Golf nasıl oynanır?

Golf çim saha üzerinde oynanan bir spordur. Oyuna katılan her oyuncu sırayla başlangıç vuruşlarını yaparlar. Sahanın çukura kadar olan bölümünde fair-way adı verilen sahanın esas oyun alanına topu atmak amaçlanır. Bu alan diğer alanlara göre daha düzgün ve kısa kesilmiş çimlerden oluşur ve yaklaşık 30 ila 90 metre genişliğinde olabilir; vuruş yapmaya daha elverişlidir. Marifet topu sahanın düzgün çimli alanlarına atabilmektir.

Bu alanın iki yanında 'rough' (kaba çim) adı verilen bölge yer alır. Bu bölgede uzun otlar, çalılıklar, ağaçlar veya kumlu, topraklı bölgeler yer alabilir. Buralardan golfçünün vuruş yapabilmesi için özel teknikler gereklidir. Doğal olarak bu tür engellerin olmadığı sahalarda yapay engeller golf sahası mimarı tarafından sahaya yerleştirilebilir; kum havuzları, küçük göller vs. Oyuncular isabetli atışlarla green adı verilen, bayrak direğiyle özel olarak işaretlenmiş çukura topu atmayı hedeflerler. En az vuruşla topu çukura atabilmek oyunun amacıdır. Oyun 18 parkurda tamamlandıktan sonra biter. En az vuruşu yapan oyuncu kazanır.