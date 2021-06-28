Gölette Konser Var Mehmet Kılınç
Gölette Konser Var Mehmet Kılınç Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 30 Haziran Çarşamba günkü konuğu sanatçı Mehmet Kılınç olacak.
Gölette Konser Var Mehmet Kılınç Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 30 Haziran Çarşamba günkü konuğu sanatçı Mehmet Kılınç olacak.
15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Gölet'te gerçekleştirilecek olan konser, saat 19. 00'da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.
Etkinlik Türü: Müzik Akşamları
Etkinlik Tarihi: 30 Haziran 2021, Çarşamba
Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi Gölet Etkinlik Saati: 19: 00
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Kaynak: Habermetre