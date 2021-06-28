Gölette Konser Var Mehmet Kılınç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölette Konser Var Mehmet Kılınç

Gölette Konser Var Mehmet Kılınç
Habermetre - Haberler | Toplum

Gölette Konser Var Mehmet Kılınç Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 30 Haziran Çarşamba günkü konuğu sanatçı Mehmet Kılınç olacak.

Gölette Konser Var Mehmet Kılınç Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Müzik Akşamları'nın 30 Haziran Çarşamba günkü konuğu sanatçı Mehmet Kılınç olacak.

15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Gölet'te gerçekleştirilecek olan konser, saat 19. 00'da dinleyicilere keyif dolu anlar yaşatacak.

Etkinlik Türü: Müzik Akşamları

Etkinlik Tarihi: 30 Haziran 2021, Çarşamba

Etkinlik Mekanı: 15 Temmuz Millet Bahçesi Gölet Etkinlik Saati: 19: 00

Türkü Gecesi Hüseyin Yazan ve Fikret Bayraktar'ın yorumuyla "Türkü Gecesi" 17 Haziran Çarşamba 20. 00'da Şehir Ekranı Tv'de. Kanala Abone...

Son Peygamber Kaligrafi Sergisi Peygamber efendimizi (sav) naatlerle, hilye mealleri ve ayetlerle anlatan sergimize davetlisiniz. Sergimizi 8 Kasım'a kadar ziyaret edebilirsiniz.

Evde Kal Kazan Bilgi Yarışması Şehir Ekranı TV'yi Youtube üzerinden 7/24 canlı olarak izleyebilirsiniz… BİZİ TAKİP EDİN facebook/sehirekranitv twitter/sehirekranitv instagram/sehirekranitv

Çarpım Tablosu İlköğretim ikinci sınıftan itibaren çocuklarımızın ezberlemekte güçlük çektiği "Çarpım Tablosu" sorunu çözülüyor. Artık rakamların birbiri ardına düştüğü hesaplamaları...

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölette Konser Var Mehmet Kılınç - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 21:15:52. #1.14#

title