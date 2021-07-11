BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
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BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde Karamık Barajı'nda boğulan Maviye Akın (16) ve amcası Uğur Akın (44) toprağa verildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde Karamık Barajı'nda boğulan Maviye Akın (16) ve amcası Uğur Akın (44) toprağa verildi.

Çay'a bağlı Karamık köyü Karamık göleti mevkiinde 9 Temmuz günü meydana gelen olayda, Akın ailesi, baraj kenarına pikniğe gitti. Serinlemek için Maviye Akın ile Sümeyra Akın, gölete girdi. Bir süre sonra bulundukları yerden uzaklaşmaları üzerine kuzenler "Nefes alamıyoruz" diye bağırarak yardım istedi. Suya giren Maviye Akın'ın annesi, ağaç dalı yardımıyla Sümeyra Akın'ı kurtardı. Maviye Akın'ı kurtarmak için de amcası Uğur Akın gölete girdi. Bir süre sonra amca ile yeğen gözden kayboldu. Amca ile yeğenin sudan çıkmadığını fark eden ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, suda kaybolan amca ve yeğeni bulmak için sualtı arama kurtarma timleri istedi. Gölette yapılan çalışmaların ardından Maviye Akın ve amcası Uğur Akın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Maviye Akın ve amcası Uğur Akın'ın cenazeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki incelemenin ardından bugün toprağa verilmek üzere Karamık Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra amca ve yeğeni mahalle mezarlığında kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Maviye Akın ve Uğur Akın'ın yakınları cenazede büyük üzüntü yaşadı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

İlyas Kaan TAYTAK/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)-

BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ
BARAJ GÖLETİNDE BOĞULAN AMCA VE YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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