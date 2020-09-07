Gölete giren gencin cansız bedeni bulundu Tokat'ın Turhal ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu.

Tokat'ın Turhal ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu.

Üçyol köyündeki sulama göletine serinlemek için giren Hasan Uygur (16) bir süre sonra suda kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma timleri bölgede inceleme yaptı. Olay yerine çağrılan Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup amirliğine bağlı dalgıç polisler de gölette arama çalışması başlattı.

Dalgıç polislerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu gencin cesedi sudan çıkarıldı.

Uygur'un cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA