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Göle kar'a teslim

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Haberler | Güncel

Göle kar'a teslim Yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan'ı esir aldı.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Göle Kar'a teslim

ARDAHAN - Yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan'ı esir aldı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi Ardahan'ın Göle ilçesinde adeta hayatı durma noktasına getirdi

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı ilçede araç ve yaya trafiği güçlükle yapılabiliyor.

Meteoroloji Bölge müdürlüğü yetkilileri kar yağışının etkili olmaya devam edeceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, "Memleketimize kar yağmaya başladı. Şükür memleketimiz beyaz gelinliğini giydi" diye konuştu.

Göle kar'a teslim

Göle kar'a teslim

Göle kar'a teslim

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