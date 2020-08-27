Göle giren 5 kişiden 2'si boğuldu
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Göle giren 5 kişiden 2'si boğuldu

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde, çıktıkları dubanın açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kalan 5 gençten 3'ü kurtarıldı, suya düşen 2'si boğuldu.

27.08.2020 21:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:37

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde, çıktıkları dubanın açığa sürüklenmesi sonucu mahsur kalan 5 gençten 3'ü kurtarıldı, suya düşen 2'si boğuldu.

Eğirdir Gölü'nün Yalvaç ilçesi sınırlarında bulunan Taşevi Plajı'nda giden yaşları 15 ila 20 arasında değişen 5 genç, yüzmek için suya girdi. Gençler daha sonra kıyıya yakın olan dubanın üzerine çıktı. İlerleyen saatlerde, kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklaşan dubanın üzerinde mahsur kalan gençler yardım istedi.

Bu sırada gençlerden 2'si suya düşerek gözden kayboldu.

Durumu fark eden kıyıdakiler tekneyle dubadaki 3 kişiyi kurtardı, suya düşen 2 kişiyi bulamadı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Göle giren 5 kişiden 2'si boğuldu

Kaynak: AA

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