Göldosk'tan Organ Bağış Haftası Etkinliği

Göller Bölgesi Doğa Sporları ve Hobi Kulübü Derneği (GÖLDOSK), organ bağış için yürüdü.



3 – 9 Kasım Organ Bağışı Haftası Etkinlikleri kapsamında, GÖLDOSK Yürüyüş Grubu üyeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde 'Hayat Vermek Elinizde' pankartı açarak destek verdi. Hafta çalışmaları kapsamında ayrıca, SDÜ Organ Nakli Merkezi tarafından dernek binasında düzenlenen eğitim etkinliğinde ise organ bağışının önemine ve artık vazgeçilmez bir gereklilik haline dönüştüğüne vurgu yapıldı.



SDÜ Organ Nakli Koordinatörü Mehmet Zeki Er, açılan pankartın içindeki önemli bir detaya dikkat çekerek, "Eli uzatan kişi görünmüyor, yani bağış. Bu sebeple faaliyetin adı organ bağışı, karşılığı iyiliktir. İnsanlığın amacı iyilik ise, organ bağışı, ölümü bekleyenler için, dünyaya bırakılan en güzel miras olacaktır" diye konuştu.



Göller Bölgesi'nde kurulan ve her bir üyesi farklı mesleklerden oluşan zengin bir kadroya sahip olan GÖLDOSK Kulübü Üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 'Organ Bağışı ve Önemi' konulu eğitim etkinliği, bilgilendirme toplantısı ile beraber gelen soruların yanıtlanması ile son buldu. - ISPARTA