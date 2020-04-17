Goldman Sachs Apple Hisseleri Çakılabilir Dedi! Böyle Ortak Düşman Başına
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Goldman Sachs Apple Hisseleri Çakılabilir Dedi! Böyle Ortak Düşman Başına - Haber
Goldman Sachs, Apple, Teknoloji

Goldman Sachs Apple Hisseleri Çakılabilir Dedi! Böyle Ortak Düşman Başına

Dünyanın en büyük kuruluşları içerisinde yer alan Goldman Sachs Apple hisseleri hakkında konuştu.

17.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:53
Goldman Sachs Apple Hisseleri Çakılabilir Dedi! Böyle Ortak Düşman Başına

Dünyanın en büyük kuruluşları içerisinde yer alan Goldman Sachs Apple hisseleri hakkında konuştu. Apple kart ortaklarından bir tanesi olan bu şirket, pek olumlu bir tablo çizmedi. İşte Goldman Sachs'tan böyle ortak düşman başına dedirtecek açıklamalar.

Bütün akıllı telefon devleri birer birer amiral gemisi modelleri çıkarırken, Apple da bundan geri kalmak istemiyor. Şirket tarafından geliştirilmesi düşünülen iPhone 12 akıllı telefon modelleri için yaklaşık olarak 1 yıldır çalışmalar yürütülüyordu. Bu çalışmalar sonucunda iPhone 12 modellerinin büyük oranda hazır olduğu yapılan tahminler arasındaydı. Ancak Şubat ayı ile birlikte dünya genelinde Koronavirüs pandemisi boy gösterdi.

Goldman Sachs Apple hisseleri hakkında olumlu düşünmüyor

Birçok ortaklığa imza atan Goldman Sachs geçtiğimiz aylarda Apple şirketi ile bir anlaşmaya vardı. Normal şartlarda Apple kart ile ilgili yapılan işlemlerde, Goldman Sachs ortaklığı kullanılacaktı. Ancak hiçbir şey tahmin edildiği gibi olmadı.

Apple ile ilgili yapılan olumsuz yorumlar sadece Apple kart ile sınırlı değil. Aynı zamanda dünya genelinde iPhone sevkiyatlarının yaklaşık olarak %36 oranında düşeceği bir diğer olumsuz tablo oldu. Bildiğiniz üzere Apple gelirlerinin çok önemli bir bölümü iPhone sevkiyatlarından karşılanıyor. Bu sevkiyatların azalması otomatik olarak Apple gelirlerinin geriye düşmesi anlamına geliyor.

Genel tablo incelendiğinde Apple hakkında çok fazla olumsuz yorum yapmak mümkün değildi. Özellikle de iPhone SE modelinin iyi bir satış getirisi sağlayacağı tahmin ediliyordu. Ancak Apple ortağının böyle bir yorum yapması tüm kafaları karıştırdı. Apple şirketinin bir diğer ortağı olan Foxconn ise zaten kapasite azaltma uygulaması yapmıştı. Her ne kadar bu uygulamayı kaldırdığını söylese bile, yine de eski üretim kapasitesine ulaşması biraz zaman alacak. Sizce Apple hisseleri ile ilgili nasıl bir değişiklik beklenebilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haber
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
FETÖ'nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü Haber
FETÖ'nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haber
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haber
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haber
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri...
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
6,83'e kadar geriledikten sonra kayıplarını tekrar kazanan dolar, 6,93'ten işlem görüyor
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde araştırma yapıldı: 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar ne aldı?
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Haydar Baş Lütfü Türkkan Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Hande Yener Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Goldman Sachs Apple Hisseleri Çakılabilir Dedi! Böyle Ortak Düşman Başına - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 22:20:12. #1.14#
title