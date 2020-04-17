Goldman Sachs Apple Hisseleri Çakılabilir Dedi! Böyle Ortak Düşman Başına Dünyanın en büyük kuruluşları içerisinde yer alan Goldman Sachs Apple hisseleri hakkında konuştu.

Dünyanın en büyük kuruluşları içerisinde yer alan Goldman Sachs Apple hisseleri hakkında konuştu. Apple kart ortaklarından bir tanesi olan bu şirket, pek olumlu bir tablo çizmedi. İşte Goldman Sachs'tan böyle ortak düşman başına dedirtecek açıklamalar.

Bütün akıllı telefon devleri birer birer amiral gemisi modelleri çıkarırken, Apple da bundan geri kalmak istemiyor. Şirket tarafından geliştirilmesi düşünülen iPhone 12 akıllı telefon modelleri için yaklaşık olarak 1 yıldır çalışmalar yürütülüyordu. Bu çalışmalar sonucunda iPhone 12 modellerinin büyük oranda hazır olduğu yapılan tahminler arasındaydı. Ancak Şubat ayı ile birlikte dünya genelinde Koronavirüs pandemisi boy gösterdi.

Goldman Sachs Apple hisseleri hakkında olumlu düşünmüyor

Birçok ortaklığa imza atan Goldman Sachs geçtiğimiz aylarda Apple şirketi ile bir anlaşmaya vardı. Normal şartlarda Apple kart ile ilgili yapılan işlemlerde, Goldman Sachs ortaklığı kullanılacaktı. Ancak hiçbir şey tahmin edildiği gibi olmadı.

Apple ile ilgili yapılan olumsuz yorumlar sadece Apple kart ile sınırlı değil. Aynı zamanda dünya genelinde iPhone sevkiyatlarının yaklaşık olarak %36 oranında düşeceği bir diğer olumsuz tablo oldu. Bildiğiniz üzere Apple gelirlerinin çok önemli bir bölümü iPhone sevkiyatlarından karşılanıyor. Bu sevkiyatların azalması otomatik olarak Apple gelirlerinin geriye düşmesi anlamına geliyor.

Genel tablo incelendiğinde Apple hakkında çok fazla olumsuz yorum yapmak mümkün değildi. Özellikle de iPhone SE modelinin iyi bir satış getirisi sağlayacağı tahmin ediliyordu. Ancak Apple ortağının böyle bir yorum yapması tüm kafaları karıştırdı. Apple şirketinin bir diğer ortağı olan Foxconn ise zaten kapasite azaltma uygulaması yapmıştı. Her ne kadar bu uygulamayı kaldırdığını söylese bile, yine de eski üretim kapasitesine ulaşması biraz zaman alacak. Sizce Apple hisseleri ile ilgili nasıl bir değişiklik beklenebilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.