Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu

Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinde balık avı için arkadaşlarıyla birlikte açıldığı Beyşehir Gölü'nde fırtınaya yakalandıktan sonra teknesiyle birlikte kaybolan kişi, yaklaşık 20 saat sonrasında tutunduğu şamandıra ile yüzerek geldiğini söylediği Karaburun plajı açıklarında...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinde balık avı için arkadaşlarıyla birlikte açıldığı Beyşehir Gölü'nde fırtınaya yakalandıktan sonra teknesiyle birlikte kaybolan kişi, yaklaşık 20 saat sonrasında tutunduğu şamandıra ile yüzerek geldiğini söylediği Karaburun plajı açıklarında su içerisinde sağ olarak bulundu.

Beyşehir Gölü'nde sabah saatlerinden bu yana Jandarma Asayiş Botu'nun yanısıra ilçeye sevk edilen AFAD, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın da destek verdiği arama çalışmalarında dalgıçlar, 32 yaşındaki kayıp Mevlüt Uyanık'ın bulunabileceği ağ attığı Kuşluca ve Akburun Mahallesi açıklarının yanısıra, Yeşildağ Mahallesi açıklarında da su altında aramalar gerçekleştirdi. Bölgeye sevk edilen bir askeri helikopter de kayıp balıkçı teknesini bulabilmek için havadan göl üzerinde tarama faaliyetleri yürüttü. Beyşehir Jandarma Asayiş Botu ise kayıp Uyanık'ın bölgedeki adalara çıkıp sığınma ihtimaline karşı, adalar ve çevresinde de arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ancak, akşam saatlerine kadar yapılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı. Saat 18.00 sıralarında ise Karaburun Plajı açıklarında suda yüzen yardım isteyen bir kişinin olduğunu fark eden plaj görevlileri jet boatla o bölgeye doğru hareket etti. Yardım isteyen kişinin kayıp olan ve dün akşam saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan Mevlüt Uyanık olduğu tespit edilirken, ambulans talep edildi. Titrediği gözlenen kıyıya çıkarılan Uyanık'ın üzerine battaniye örtülürken, uyumaması için de konuşturulmaya çalışıldı. Uyanık, gölde ağ sererken son 600 metre ağı serdiği esnada şiddetli fırtınada Ömer Çavuş adası yakınlarında dengesini kaybedip sırt üstü göle düştüğünü belirterek, o esnada sesini kimseye duyuramadığını belirtti. Birlikte balığa çıktıkları arama çalışmalarına katılarak dalgıç ve jandarma ekiplerine yer gösteren Ümit Karademir ise, arkadaşının bulunması üzerine sevinç gözyaşları döktü.

3-4 kilometre açıkta bulundu

Göle ağ serdikleri sırada şiddetli fırtına olduğunu ve bir anda arkadaşının teknesinin gözden kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını dile getiren Karademir, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Ada sapağında, suyun içinde plaj açıklarında sağ salim bulundu çok şükür" diye konuştu.

Karaburun Plajı Sorumlusu Suat Sarıoğlan ise, plajda akşam saatlerine doğru müşterileri çıkardıkları esnada 3-4 kilometre açıklardan bir ses duyduklarını, önce bu sesi kuş veya başka bir şey sandıklarını belirterek, "Bakınca kafasını gördük, sadece yardım istiyordu. Biz hemen jetboata haber verdik. Jetboatla şahsı aldık kenara getirdik. Bilinci açıktı, herhangi bir sıkıntı yoktu, cankurtaranlar gerekli ilk yardımı yaptı. Gölün 3-4 kilometre açıklarında ve suyun içinde bulundu, teknesi yoktu. Kendi başına idi, sesi geliyordu. Üzerinde elbiseleri vardı. Onları çıkardık, üşüme ve titremesi vardı. Şahsı aldığımızda su yutmadığını gördük, bize çok aç olduğunu söyledi. Allah ailesine bağışladı, geçmiş olsun. Ambulansla hastaneye gönderdik" diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da, kıyıya çıkarılan Uyanık'la görüşüp sağlık durumu hakkında bilgi alırken, kendisini merak eden eşi de Uyanık'la görüştü. Uyanık daha sonra ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KONYA

Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu
Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu
Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu
Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu
Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu
Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Gülben Ergen Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölde kaybolduktan 20 saat sonra sağ bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 22:38:46. #1.14#

title