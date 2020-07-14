Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan Glee dizisinin oyuncusu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncunun oğlunun hayatını kurtardığı ancak kendisi için enerjisinin kalmadığının tahmin edildiği söylendi.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Josey ile birlikte ABD'deki Piru Gölü'ne giden ve kayıplara karışan 33 yaşındaki Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu. Bulunan cansız bedenin dünyaca ünlü oyuncuya ait olduğu tespit edildi. OĞLUNU KURTARDI ANCAK KENDİSİNE ENERJİSİ YETMEDİ The New York Times'ın haberine göre; Konu hakkında açıklama yapan Ventura şerifi Bill Ayub,oyuncunun cansız bedenine ulaştıklarını ve olayın intihar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Şerif, Naya Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi. Naya Rivera'nın ölüm nedenini doğrulamak için otopsi yapılacak.