Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
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Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte göle açıldıktan sonra ortadan kaybolan Glee dizisinin oyuncusu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada 33 yaşındaki oyuncunun oğlunun hayatını kurtardığı ancak kendisi için enerjisinin kalmadığının tahmin edildiği söylendi.

14.07.2020 08:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:26

Geçtiğimiz günlerde oğlu Josey ile birlikte ABD'deki Piru Gölü'ne giden ve kayıplara karışan 33 yaşındaki Naya Rivera'yı arama çalışmaları devam ederken polis gölde bir cansız beden bulunduğunu duyurdu. Bulunan cansız bedenin dünyaca ünlü oyuncuya ait olduğu tespit edildi.

OĞLUNU KURTARDI ANCAK KENDİSİNE ENERJİSİ YETMEDİ

The New York Times'ın haberine göre; Konu hakkında açıklama yapan Ventura şerifi Bill Ayub,oyuncunun cansız bedenine ulaştıklarını ve olayın intihar olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Şerif, Naya Rivera'nın oğlunu bota taşıyabildiğini ama kendisini kurtarmak için enerjisinin kalmadığını tahmin ettiklerini söyledi. Naya Rivera'nın ölüm nedenini doğrulamak için otopsi yapılacak.

Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

NE OLMUŞTU?

Ödüllü dizi Glee'deki Santana Lopez karakteri ile ünlenen oyuncu Naya Rivera, önceki gün oğlunu da yanına alarak Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne gitti. Oradan bir tekne kiralayan Rivera ve oğlu göle açıldı. Saatler sonra küçük Josey, bir başka tekne kullanıcısı tarafından, annesiyle birlikte kiraladıkları teknede uyurken bulundu. Ama o sırada Rivera'dan bir iz yoktu.Polis, olayla ilgili bir ipucu elde edebilmek için küçük Josey'in anlattıklarını da dinledi. Küçük çocuk yaşananları "Annem göle atladı ve bir daha geri dönmedi" diyerek anlattı.

Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu

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Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde bir cansız beden bulundu
Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde bir cansız beden bulundu
Haber Yorumları (8)
NÖBETÇİ YORUMCU: Gavur öldün mü kurtulmuyor gerçek hayat onlar ölünce başlıyor. cehennem ateşleri bol olsun.
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RÜKNETTİN DEDE: Günaydın Sakaryalı hatun.Kınalı kuzum benim.
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IHTIYAR: Hakiki din islamdir. Ecnebilere uzulmeyin hec. Ama cocuklar hep masum temiz
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