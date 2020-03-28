Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti! - Haber
Vietnam, Güncel

Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gölde Dehşet filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Gölde Dehşet filmi hakkında Gölde Dehşet konusu, Gölde Dehşet özeti ve Gölde Dehşet oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Gölde Dehşet filminin detayları…

28.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:33
Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti!

Gölde Dehşet filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Gölde Dehşet filmini izleyecek olanların merak ettiği Gölde Dehşet konusu nedir, Gölde Dehşet oyuncuları kimler ve Gölde Dehşet özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖLDE DEHŞET FİLMİNİN ÖZETİ

Birçok insanın köpekbalıkları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasadışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yayın tarihi: 30 Ekim 2015 (Vietnam)

Yönetmen: Jerry Dugan

Film müziğinin bestecisi: Nicholas Rivera

Senaryo: Gabe Burnstein, David Anderson

Oyuncular: Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, Lily Brooks O'Briant , James Chalke

İlgili Haberler

Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları ve Hababam Sınıfı Merhaba özeti!
Hababam Sınıfı Merhaba filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Merhaba oyuncuları ve Hababam Sınıfı Merhaba özeti!
Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu nedir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları ve Maskeli Beşler İntikam Peşinde özeti!
Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu nedir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları ve Maskeli Beşler İntikam Peşinde özeti!
Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncuları ve Salyut 7 özeti!
Salyut 7 filmi konusu nedir? Salyut 7 oyuncuları ve Salyut 7 özeti!
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en anlatan video Haber
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en anlatan video
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haber
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haber
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Haber
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haber
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Çin'de koronavirüs sebebiyle dün sadece 5 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Falcao'dan 'Yanımıza dönün' diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Engin Özkoç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Demet Şener Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Yılmaz Vural Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Rize Polis İtalya
Şu an buradasınız: Gölde Dehşet filmi konusu nedir? Gölde Dehşet oyuncuları ve Gölde Dehşet özeti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 11:36:35. #1.15#
title