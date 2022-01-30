Gölcük yaylasında Mahsur Kalan vatandaşlar kurtarıldı

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile Gölcük yaylasında mahsur kalan vatandaşlar Yalıhüyük Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu kurtarıldı.

Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Gölcük yaylasındaki evinde mahsur kalan vatandaşlara gece geç saatte ulaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kar püskürtme araçları ile Gölcük yaylasına ulaştı. Çalışmalara Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer de eşlik etti.

Başkan Koçer burada yaptığı açıklamada, "Burada mahsur kalan vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyemize bağlı Fen İşleri Bölge Müdürlüğümüzün ekipleri ile birlikte çalışma başlattık. 3 Metreye ulaşan kar kalınlığını aşarak Gölcük yaylamıza ulaşıp mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık." dedi.

Yayladaki sokak hayvanlarına da yiyecek getirdiklerini bıraktıklarını kaydeden Başkan Koçer, yaylada evleri bulunan vatandaşlara da çatılarda olabilecek çökmelere karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.