Gölcük ve Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
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Gölcük ve Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Gölcük ve Karamürsel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen programa, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Karabulut, 5 yıl önce tanklara ve mermilere gövdesini siper eden Türk milletinin, FETÖ'nün hain darbe girişimini bozguna uğrattığını söyledi.

Başkan Sezer de devletin ve milletin varlığının, vatanın varlığına bağlı olduğuna işaret ederek, milli birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren lise öğrencilerine ödülleri verildi.

Program, tiyatro ve sema gösterisinin ardından sona erdi.

Karamürsel'de 15 Temmuz programı düzenlendi

Karamürsel Belediyesi önünde düzenlenen programa Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Program, saat 00.13'te tüm camilerden sela okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden aynı anda sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden aynı anda sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
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