Gölcük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Gölcük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı

Gölcük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler daha sonra şiir okudu.

Vali Seddar Yavuz, törende yaptığı konuşmada, okullarda her türlü tedbirin alındığını belirterek, son 20 yılda eğitimde büyük başarılar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitime büyük değer verdiğini ifade eden Yavuz, kentte aşılamada gelinen son durum hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yavuz, Kovid-19 aşısına yönelik dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle bilim insanlarının görüşlerinin dikkate alınmasını istedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ders zilini çaldı.

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Caferi Tayyar Mert, Okul Müdürü Hamit Şişman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gölcük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı
Gölcük'te yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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